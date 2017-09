Senaste nytt från Lindesberg den 30 september 2017

Då var det dags att dra igång megajackpoten snart. Tänk på att Bergsåkers upplopp är 212 meter. Det gäller att se upp för de som har bakspår. Kihlström brukar räkna ut exakt så det räcker att komma först över mållinjen. Ulf Ohlsson om Bergsåker – Banan är normalsnabb men man kan säga att den är lite ”livlös”. Det skulle gärna kunna få vara lite mera svikt i den men den tål i alla fall regn på ett bra sätt. – Kurvorna är bra doserade tycker jag och det är rätt så gott med plats för alla spår i voltstart, det fungerar helt okej även om det finns mera plats på en del andra banor. – Innerspåret kan vara lite löst men brukar ändå hålla ganska bra. – Bakom bilen är innerspåret på Bergsåker bra, det är det bästa spåret tycker jag. – Det är sällan någon som far och bryter för att stallbacken ligger i början av sista sväng, men möjligen kan det vara så med någon unghäst. Eftersom Propulsion har spår 8, och är så stor favorit, garderar jag honom, det inger ett hopp om att han får trafikproblem. Men är väl överlägsen här och går i tredje spår om det är så. Det ska bli 14 grader och lätt bana, så det är bra förutsättningar. Nedan presenterar jag det lilla systemet, jag skriver hästarna i rangordning, om du vill göra ett mindre system. SYSTEMET Med jokersystemet är kostnaden 1800 kr V75:1 7, 5, 10, 3, 8, 1 V75:2 4 V75:3 5, 9, 7, 2, 3 V75:4 6, 15, 7, 10 V75:5 3, 2, 5, 11, 1, 9 V75:6 8, 3, 10 V75:7 4, 2, 6, 3, 7, 10 SPELVÄRDA OUTSIDERS V75: 1 2, 8 V75: 2 12, 2 V75: 3 6, 3 V75: 4 10, 11 V75: 5 2 V75: 6 3, 10 V75: 7 12, 10 STATISTIK V75: 1 10 Perfect King – har inte vunnit från bakspår på åtta försök, och är ändå så stor favorit. Men på lång distans kan han hinna fram den här gången. Detsamma gäller för 9 Woodland. Då ligger 3 Ben G.T bättre till, den har platsat i 7 av årets 8 starter, och är mitt förstahandsval. 7 Global Science är farlig att glömma, han har tagit alla sina 7 vinster från ledningen, spår 7 är väl inte det bästa springspåret, men man ska se upp för den här. V75: 2 1 Magnifik Brodde – har platsat i 10 av 11 starter på Bergsåker, tagit sju segrar på Bergsåker, varav flera i imponerande stil. Han har klivit ner till andrahandare nu. 4 Officer C.D. – har inte segrat på 13 årstarter, platsat sju gånger. Det här läste jag efter att jag bestämt min spik. Man får inte tro på statistiken jämt! Han har inte fått chansen på slutet tycker jag 12 Zigge Silvio – har varit etta eller tvåa i 6 av 9 starter i år, så den behöver man ha med på sina 3%, kommer nog att stiga Men bakspår på kort? V75: 3 5 Pydin – har platsat i 8 av årets 10 starter, och har ett bra läge. 9 Månprinsen A.M. – har har ett sämre spår, bakspår är bakspår, men den har.segrat i 6 av 8 starter på 2640 meter V75: 4 6 Erica – har segrat i 2 av 3 starter på Bergsåker, och var min måndagspik. 15 In Toto Sund – har segrat i 10 av 24 starter på medeldistans, platsat 18 gånger V75: 5 3 Vincent Zaz – har segrat i 2 av 3 starter på kort distans, men gjort bort sig förut som stor favorit. 11 Palermo Broline – har segrat i 4 av 8 starter från bakspår, har platsat sex gånger, men så är den stor favorit också. Spelvärde.se har den spik, men det är emot mina regler att spika bakspår på kort distans. V75: 6 On Track Piraten – har platsat i samtliga sex starter på Bergsåker, tagit två segrar, och ska med om man inte spikar. 8 Propulsion – är obesegrad på medeldistans efter åtta starter, och är överlägsen, Jag garderar för det är största favoriten V75: 7 4 U.S.Male E.P. – har varit etta eller tvåa i 7 av årets 11 starter, men så är den stor favorit också 10 Global Rebel – har segrat i de tre senaste starterna från bakspår. Till sina 3% är den spelvärd. Ytterligare intressant statistik finns på storavinster.se VEM TAR SPETS? V75:1 Ett scenario kan vara att 1:an frontar, och släpper till nr 7, sedan är det hästen att slå. V75 2 Här hoppas och tror jag det blir 4 Officer CD som spetsar och leder hela vägen. . Andrahandaren har spår 1,och kan vara bra, men kan också bli en fälla. Nu hotar 1:an att köra från start, vilket kan ställa till det för min spik V75 3 5 Pydin är min spetskanditat, 3 Smedsbofaksen är snabb också V75 4, Den som spetsar släpper till 6 Erica om inte hon tar spets, sedan är det hästen att slå. Vem gör det om Erica kör i rätt tempo? V75:Nr 1 är troligen före. Nr 2 kan ta spets om han vill uppger tränaren. V75 6 Nr 2 spetsar och släpper till nr 3, sedan hålla nr 8 ifrån sig ända till mål. Jag hoppas Propulsion galopperar, men det är väl inte så vanligt. V75 7 2 Linus Boy till spets KUSK & TRÄNARINTERVJUER V75:1 1 Zorro Swing duger i loppen här 6 480 rader uppe, har ett bra löphuvud och ska inte ha något problem med distansen, men jag är tveksam till att han räcker till tätstrid i V75. Har i alla fall ett fint läge och kan öppna. Ingen ändring, säger Kjell-Ove Eriksson. 2 Staro Kickback gick över i passgång 600 kvar senast och det förvånade mig. Han känns pigg i jobben efter det och den distansen hanterar han. Däremot tror jag att han får svårt att vinna på V75 och det blir att köra därefter. Vi smyger med och hoppas på klaff så kanske det kan bli en hygglig slant. Troligen barfota runt om på honom för första gången, säger Per Linderoth. 3 Ben G.T. Är en fin liten häst som visat prov på en otrolig inställning. Han har verkligen inte fått några lätta resor på sistone men hjärta och lungor sitter också på rätt ställe. Distansen är första gången han testar men jag ser den inte som någon nackdel. Han är inte särskilt snabb ut, men loppet såg jämnt ut, och jag tror han kan vara med där framme. Samma balans som senast har gjort det bra i varje start för mig. Han går hela vägen, så distansen är ett plus. Jag har lite svårt att sätta in honom här, men han känns bra i jobben. Ingen ändring, meddelar Sofia Aronsson. 4 Arnie’s Best Boy gillar lång distans då han är segstark. Är stabil i volt, men ingen snabbstartare. Då formen är fin tycker jag ändå att det är lite platschans. Vanlig vagn nu när det är volt, det är ett litet minus, säger Lars-Göran Söderberg. 5 It’s Showtime Zaz har vi ingen förklaring till att han galopperade i lördags, men då han startar igen är det inget fel på hästen. Möjligt att han får gå med skor bak nu, då han är lite känslig. Är stark och stabil och ska vara långt framme om det klaffar, säger Andreas Lövdahl. 6. Isn´t it Ironic Han känns jättefin efter senaste loppet så allt är bara bra med honom. Han är stark och går ända in i mål så distansen passar honom, det är nästan så att ju längre lopp desto bättre är det. Han öppnade överraskande bra från samma spår på Östersund för några starter sedan så vi kan nog komma iväg bra nu också. Här möter vi tuffa hästar så det blir spännande att se hur långt han räcker. Han är inte gynnad av att man mixtrar med honom så vi kör vidare barfota runt om med öppet huvudlag samt med vanlig sulky 7 Global Science är en fin häst i form. Han har bara prövat lång distans en gång, men då hade han halsinfektion och den starten glömmer vi. Det är en stor häst som blir allt bättre och han är väldigt snabb ut. Jag tror nog att Petter siktar på att köra i ledningen. Det blir ingen ändring, säger Sandra Eriksson. 9. Woodland Han håller fin form och svarade för en fin insats senast om än i ett enkelt gäng. Är vanligtvis snabb från start men har ingen nytta av det från bakspår. Det behövs naturligtvis tur för att hitta ett vettigt slagläge men löser det sig är han bra nog att vara med i platsstriden. Han kommer nu att gå med lättare balans än tidigare. 8 Quantum Estelle har tagit senaste loppet fint och har fått ett bra läge, då hon kan vara lite svår i voltstart. Formen och distansen är bra, så jag hoppas hon slutar långt framme. Senast gick hon med ryckhuva för första gången och jag tycker att hon svarade bra på det, så vi kör så igen. I övrigt blir det heller ingen ändring, säger Jenni H Åsberg. 10 Perfect King gjorde första starten för oss senast och får godkänt för den insatsen. Han hade tränat tungt i sanden innan det och att han skulle vara seg kom inte som någon överraskning. Eftersom vi inte känner hästen sedan tidigare är det svårt att bedöma hur mycket han kan ha gått framåt med den genomköraren, men han kommer säkerligen inte göra bort sig här heller. Spåret tycker jag inte är någon katastrof och det känns som en häst som duger i klassen. Vi kommer nog testa honom med norskt huvudlag den här gången, säger Pär Pergenius. 11 Earn n’Burn har hygglig form och klarar distansen då han är lugn i loppen, men läget är tufft. Trea-fyra och vi är nöjda. Ingen ändring, säger Kenneth Haugstad. 12 Trito de Royal avgjorde i en tät slutstrid senast men 300 kvar trodde jag nog att han skulle vinna lättare. Jag är såklart inte missnöjd med insatsen, för han tuggade på rejält i spåren sista 700, och han kommer mer och mer. Härifrån behöver vi dock tur med både tempo och positioner och att vinna blir tufft. Samma utrustning som senast, säger Svante Båth. V75:2 1 Magnifik Brodde känns bra 6 480 rader efter segern senast och verkar behålla formen. Han är snabb ut, så spåret blev bra. Jag har inte sett motståndet ännu, så jag kan inte bedöma chanserna. Ingen ändring, säger Ingemar Hultqvist. 2. Valeur: Han slog i vagnen varvet från mål senast, vilket var överraskande för det har han inte haft några problem med tidigare. Vi får se om det blir ett sulkybyte den här gången men det bestäms senare. Annars är hästen bra i ordning för dagen och han kommer att göra ett bra lopp den här gången från ett fint läge. Skor runt om och halvstängt huvudlag som tidigare. 3 Antonio Tabac fick dödens i ”Legendloppet” senast och det är en position han inte gillar. Höll med tanke på det bra som fyra. Känns fin efteråt och har fått ett bra läge här. Distansen är heller inget minus. Men han är ny i klassen och det är en resa längs sargen som gäller. Platschans och vi kör barfota runt om igen, säger Ville Karhulahti. 4 Officer C.D. gör det bra varje gång utan att riktigt få utdelning. Han har dock plockat pallplatser så gott som varje gång och vid nollan på Axevalla satt han fast. Vi fick ett helt perfekt utgångsläge och härifrån finns ledningen i sikte. Visst möter vi ett par dugliga konkurrenter, men han är rätt vass själv, och ska räknas. Inga ändringar, säger Preben Sövik i stallet. 5 Nose Gear gynnas av kort distans, men han är uppe i en tuff klass nu. Öppnar snabbt och ska ner till plankan för att jaga pengar. Barfota fram igen och inga övriga ändringar, säger Stefan Melander. 6. Clouds Above: Han har blivit en bra sprinter på äldre dagar så vi har väntat in det här loppet lite. Dessutom brukar han ofta gå bra på Bergsåker. Nu räcker det ändå inte för att segerstrida, men en fin slant kan det bli om allt klaffar lite. Läget är okej och insatsen senast var också godkänd. Det blir barfota runt om och norskt huvudlag med rycktussar som tidigare 7 Cab Hornline fick inte riktigt fäste i banan senast och är heller inte helt förtjust att springa i ryggar när det skvätter. Vi glömmer det loppet och tar nya tag för hästen är i toppform. Nu möter vi tufft motstånd och dessutom fick han ett läge som drar ner chanserna. Han kan öppna snabbt men vi får ändå se vart han hamnar härifrån. Vi siktar på att köra barfota runt om igen, säger Per Lennartsson. 8 Wouldn’t Itbesweet fick ett snällt lopp i onsdags och var inte tom i mål. Hästen är riktigt startsnabb vid laddning och kanske kan komma ner i ett hyggligt läge. Kan spurta vasst och jag ser henne som en rolig outsider. Distansen är definitivt ett plus och vi ändrar inget, säger Andreas Lövdahl. 9 Serious Try var duktig på Axevalla för två starter sedan trots att det blev en aningen strulig resa. Nu sist spurtade han vasst igen och han är behandlad efter det. Han fick vila i en vecka, men har sedan tränat på, och hästen känns jättefin. Vi möter bra motstånd, men han är väldigt spurtstark, och kan han få en vettig resa fäller han många. Vi kör som senast, säger Henrik Svensson. 10. FinalOak: Näst senast var jag inte hundra nöjd men i lördags var det ett helt annat sting i honom. Han gick bra då och visade 10,5 sista rundan med full fart över linjen. Nu blir det tätare starter än någonsin men jag tror det kan passa och han känns mjuk och fin efteråt. Distans för hans del spelar ingen roll och han ligger aldrig på i loppen. Jag tror han gör ett bra lopp och ändrar inget. 11 King City gick med punktering senast och det var också lite väl lång distans, vi glömmer det loppet. Formen är annars ok, men detta är ett iskallt läge, så det blir svårt att vinna. Ingen ändring, säger Kenneth Haugstad. 12. Zigge Silvio Han gick ett fint lopp senast och har även känts bra efter det. Vi körde jobb med honom i går måndag. Visserligen bara i lugna farter men allt var som det skulle. Nu hamnade han svårt till men i trav är allt möjligt så vi får förlita oss till det. Senast gjorde han sin första långresa och det gick glädjande nog bra. Han reser fredag morgon och jag ändrar inget. V75:3 1 Cali Maks var inte alls bra 6 480 rader senast, men blev förmodligen hovöm när vi provade att köra honom utan framskor. Han blev genomgången hos veterinären efter den starten, utan att några fel kunde finnas. Efter det gick han ett banjobb med skor och jag har aldrig känt honom så fin. Han kan bli lite laddad bakom bilen, så det viktigaste är att han går felfritt. Hur långt han räcker har jag svårt att bedöma. Förutom att han går med skor nu ändrar jag ingenting, säger Peter Grundmann. 2. Hulte Magnus Han avslutade bra senast och jag var nöjd med honom. Det känns som att han har form och för tre starter sedan hade han nog landat på en hög 20-tid i alla fall utan galopp som inte är med i programraden. För en gångs skull hade vi tur med spåret och normalt ska distansen vara bra för honom och jag är lite småoptimist. Jag hade helst velat ha ytterligare ett lopp mellan men det fanns inget passande lopp och jag har kört några tuffare träningspass i stället. Han måste tyvärr gå med skor igen men jag tycker att han är en av flera med chans. 3 Smedsbo Faksen har fått ta igen sig ett tag och är nu tränad för att komma i ”SM-form”! Känns bra och läget kan man inte klaga på. Tror han gör ett bra lopp, men de två favoriterna blir nog för svåra att rå på. Ingen ändring, säger Jan-Olov Persson, som tagit hem hela 14 SM-tecken. 4 Trippa Undan har plötsligt börjat dumma sig i voltstart, medan hon har blivit stabil bakom bilen. Läget är fint och det är bara att hoppas att hon håller sig lugn, då kan hon öppna hyggligt. Distansen spelar ingen roll och formen är fin så lite platschans är det allt. Ingen ändring, säger Oskar Kylin-Blom. 5 Pydin har gjort kanonlopp varje gång på sistone och formen är det inga fel på. Jag tycker att spårlottningen föll väl ut för vår del, då flera av de bästa konkurrenterna fick dåliga lägen, samtidigt som det blev perfekt för oss. Distansen ser jag nästan som ett plus, men hästen är allround, och vi kommer ändra ett par saker. Det blir urryckare för första gången och sen kommer vi köra med halvstängt huvudlag. Det har han gått med en gång tidigare och det var i Norska Derbyt. Han öppnade snabbare än normalt då och Ove får väl ladda vad som går från start. Det kan bli ledningen men det är inte helt nödvändigt att hästen ska köras där. Jag är optimistisk, säger Niclas Torstemo. 6 Mofaksan har aldrig varit bättre. Vann senast trots en mycket tuff speed mitt i loppet. 2640 går bra även om det inte är optimalt. Min häst är väldigt startsnabb så jag kör framåt för att komma nedåt i banan. Ska räknas bakom de två favoriterna och troligen kör vi likadant som senast, säger Mikael Olsson. 7 Odin Tabac åkte dit från ledningen senast, men fick stryk av en för dagen bättre häst och var alls inte dålig. Fräschades upp efteråt, men är tränad med både simning och framför vagn en tid nu och var fin i ett tuffare jobb i söndags. Gick ut och vann SM med liknande upplägg i fjol, så vi tycker han är en av två med bra chans i loppet. Jag gissar att Jörgen gasar framåt för att överta ledningen. Troligen skor fram igen, säger Oskar J Andersson. 8 Guli Järven återkommer efter en träningsperiod och känns fin. Gynnas mest av lång distans av mina två, men läget blev inte roligt. Vi hoppas dock på det bästa och det blir ingen ändring, säger Jan-Olov Persson. 9 Månprinsen A.M. fick ett bakspår som vanligt men har bra form, han kommer att gå med öppet huvudlag och skor, säger man på Gunnar Melanders Facebook-sida. V75:4 1 Esmeralda Girl Senast i montéloppet blev hon lite het i dödens och tappade till slut men jag tror hon har mått bra av den genomköraren. Vi är medvetna om att hon är ganska hårt anmäld men vi hade tur med spåret och hoppas på rygg ledaren för att sedan följa med till en tredje- eller fjärdeplats. Vi kör med optimal balans vilket är helstängt huvudlag, barfota runt om och jänkarvagn. 3. Ellieann Hon håller fortsatt fin form men kom fel på det senast så den starten kan vi glömma. Allt har verkat bra efter senast. Har nu ett passande läge och hon kan öppna riktigt bra i voltstart. Med klaff slåss hon om en topplacering. Går åter utan framskor men med greppskor bak. 4. Ladyofthelake Allt verkar bara bra. Hon var lite småseg i starterna på slutet så vi gav henne lite andrum och chans att ladda batterierna. Nu känns hon laddad och fin och jag tror på en bra insats här. Hon fick inget drömspår och möter flera bra. Men hon tappar oavsett mark från start och är inte så tokig själv för klassen. På slutet har hon gått med ett helstängt huvudlag. Nu kanske jag byter till ett open-eye. I fjol gick hon bra med jänkarvagn några gånger och jag kör kanske med en sådan vagn denna gång. 5 Comewithaflash har lyft sig 6 480 rader ett snäpp och går jättebra. Jag tror hon klarar spåret, men har ingen koll på motståndet. Ingen ändring, säger Ingemar Hultqvist. 6 Erica har perfekta förutsättningar och jag tror på bra chans. Senast var hon inte bra, men jag tror hon hade en liten halsinfektion. Voltstart är en fördel och hon bör spetsa. Ingen ändring, säger Li Hanné. 7 Gunell Palema brukar aldrig galoppera men blev aningen för laddad senast och kunde inte hålla ihop det. Örjan sa att hästen kändes kanonfin efter det så därför valde jag att anmäla igen. Spåret är jag nöjd med, men hon är ingen raket. Däremot är hon stark och rejäl och hon brukar tåla att göra jobbet själv. Eftersom det är voltstart blir det vanlig vagn och dessutom kommer hon gå med bakskor den här gången, säger Håkan K Persson. 8 Guinea Boko har fått ett smygläge vilket passar bra då hon ofta fått tunga lopp. Dock är jag inte nöjd med ryggarna framför. Vann ett billigt lopp senast på ett bra vis och gör alltid sitt. Skulle det lösa sig har hon platschans och vi ändrar inget, säger LarsGöran Söderberg. 9 Oceanic Clearance är en fin märr som blev ivrig i starten senast. Läget kan bli bra och med tempo och bra ryggar dyker hon upp där framme. Ingen ändring, säger Stefan Melander. 10. Tro Lo Lo Hon hade lite svårt att hitta formen men nu sitter den där. Senast gick hon starkt men hängde ned lite sista biten. Därför testas hon med nytt bett i veckan. Eventuellt byter vi till det. Det är synd på bakspåret då hon är snabb ut. Vi har pratat om barfota men jag tror inte det blir så härifrån 11 Lavidaloca de Vie är jämngod med Oceanic Clearance, men har ett sämre läge. Behöver tur. Eventuellt vanlig vagn nu, säger Stefan Melander. 12 Malgomaj B har form och blir bättre för varje start, men härifrån blir det svårt. Ingen ändring, säger Sandra Eriksson. 13 Geisha Sund travade i alla fall senast och gjorde det sedan bra i ett rätt tufft lopp. Hon är bra när hon håller sig på benen men detta ser ut som en svår uppgift. Det är inte helt lätt att runda från tillägg och hon måste ha en hel del tur på vägen. Inga ändringar, säger Preben Sövik i stallet. 14 Evin Boko börjar växa in i högsta stoklassen. Var bra när hon vann Stoeliten på Årjäng senast och är tränad hela tiden efter, det finns dock lite lopp åt henne. Var anmäld till Sto-EM men kom inte med. Detta är en fin märr som tål att göra en del själv i loppen. Med lite klaff är vi inte chanslösa. Ingen ändring, säger Andreas Lövdahl. 15 In Toto Sund hade varit borta på grund av sjukdom inför senaste starten och gick helt okej. Hon borde vara bättre nu men från tillägg är det också väldigt många att runda. Visst är detta en mycket duglig häst men samtidigt måste det klaffa en hel del den här gången. Inga ändringar, säger Pär Pergenius i stallet. V75:5 1 Valley Streamline är snabb ut och har bra form. Jag tror han spetsar och sedan får vi se hur jag gör. Ingen ändring, meddelar Hanna Olofsson. 2. Noel Face Han känns fortsatt jättefin och nu ska det väl vara dags att få utdelning. Allt var perfekt till sista sväng senast då det strulade och blev för långt fram. Han kan ta ledningen om vi vill men vi väntar med att bestämma upplägget, det kan vara bra att hålla sig kvar i andra spår också. Vi kör barfota runt om, helstängt huvudlag och med jänkarvagn. Han har mött de flesta här tidigare och visat att han är minst lika bra. 3 Vincent Zaz är startsnabb och gillar 1640 och formen är riktigt fin enligt jobben att döma. Är lite känslig i aktionen, men skulle han komma till ledningen, löper han ut bra. Inte borta och det blir nog barfota fram igen, säger Andreas Lövdahl. 4 Strong Will håller formen, men fick ett tokigt lopp senast. Han är gynnad av kort distans, men räcker knappast till mer än fina pengar. Han kanske ska gå med jänkarvagn, men det ska inte göra så stor skillnad i så fall. I övrigt ingen ändring, säger Anna Lindman. 5 Elita Memphis vann på ett bra sätt senast och gick dessutom en riktigt fin tid. Det var skönt att hon fick utdelning efter att egentligen ha gjort fina insatser hela året. Utgångsläget är helt okej och jag tror hon kan dyka upp bland de tre främsta med lite flyt på vägen. Det blir barfota runt om och vanlig vagn som vanligt men jag tror vi kommer köra med helstängt huvudlag eftersom det är kort distans. Det är en liten chansning eftersom hon blivit aningen vass med det förut, säger Thomas Lönn. 6. So Gå Ikaros Han har fått tuffa lopp de två senaste starterna. På Visby hade han dessutom druckit dåligt och med tanke på att det var tre veckor mellan starterna senast så höll han godkänt. Han känns pigg och glad och i ett jämnt lopp tycker jag att han har kapacitet för att vara med där framme. Ingen har laddat med honom från start hittills men samtidigt är det kanske bättre att bara försöka hitta ner i banan. Han går som vanligt barfota bak och med jänkarvagn men eventuellt blir det helstängt istället för open eye, det beror på hur pigg han är. 7 In Line Tooma fick Jennifer inte riktigt igång senast efter att hon försökt hålla en häst bakom fastlåst. Hästen fräschades upp efteråt och känns finfin i jobben nu. Tror han gör en bra insats, men från detta läge är han inte stekhet. Tror dock han vinner snart, för han har gjort många bra lopp i år utan att få vinna. Barfota bak nu, det är ett plus, säger Henrik Larsson. 8 Viktoria Swing gillade inte banan senast och vi skulle heller inte kört barfota, hon sprang bara och slirade. Nu blir det skor runt om, men det gör inte så mycket. Är väldigt kvick iväg och kanske kan komma ner någonstans. Slog bra hästar när hon spurtvann i midsommar och är en vass avslutare. Men det är svårt att tro att hon räcker ända till seger, säger Kjell-Ove Eriksson. 9. Castle Rose Det blev helt enkelt fel senast och det var inget att säga om att han inte orkade efter det upplägget. Han är inte tillräckligt snabb från start och då blir det svårt att komma till ibland. Jag tycker dock att han är snabb att följa hästar och när vi nu inte fick spår ett eller två så var det här bästa tänkbara. Det lutar åt att jag tar rygg på nummer ett som är snabb ut. Jag tror inte vi kan vinna om vi måste gå i tredjespår men får vi chansen från invändigt läge är han oerhört explosiv när jag rycker norsken och då kan det gå vägen. Han kommer att gå barfota bak nu. 10 Digital Yankee var lite rund om magen i första starten för mig, men har blivit allt bättre och kändes enligt kusken riktigt fin senast. Det var synd på bakspåret, då han är så snabb ut. Jag vet inte om han är sämre bakifrån, då jag ju inte haft honom så länge. Senast gick han med skor runt om, så det står fel i programmet. Den här gången blir det barfota runt om och jänkarvagn, säger Madelene Wikstén. 11 Palermo Broline har vunnit V75 förut och nu har han ett lopp i kroppen efter lång vila. Galopperade visserligen då, men är normalt stabil. Läget är inte kul, men med klaff är han långt framme på kapacitet och stigande form. Barfota igen, säger Andreas Lövdahl. 12 Titan Arrow håller fin form och ser bra ut efter förra starten, men har ju blivit bortlottad. Det blir troligen att köra på chans och jag får lov att ligga lite lågt. Ingen ändring, säger Martin P Djuse. V75:6 2 Oasis Bi hade vi tänkt åka till 6 480 rader Belgien med men det blev lite sjukdomar i stallet så vi hoppade över det. Han har tränat på som vanligt och känns lika fin som alltid. Vi lottades till ett helt perfekt utgångsläge och härifrån borde han kunna få en fin resa. Sen får man hoppas att det löser sig till vår fördel för då han kan säkert sluta långt framme. Vi kör som vanligt, säger Stefan P Pettersson. 3 On Track Piraten blev det för tufft för senast och vi glömmer det loppet. Han fullföljde i alla fall och jag är nöjd med formen. Känns fortsatt fin och läget blev bra så jag tror han är bland de tre. Vi ändrar inget, säger Hans R Strömberg. 4 Spitcam Jubb var mycket fin vid segern senast och verkar hålla den formen. Vi körde i underkant 14/1600 innan tävlingarna på Hagmyren i söndags och hästen kändes fortsatt formstark. Jag ville ge honom en urblåsare innan den här uppgiften. Hovarna håller för barfota runt om igen och på den balansen är han effektivast. Får också nyttig massage mellan loppen. Jag tror han är startsnabb nog att ta ledningen och sen får vi se... Möter givetvis väldigt hårda hästar här, men min häst är som bäst när han får slå ur underläge. Vi kallar honom en outsider, säger Micael Broberg. 5 Beau Mec går bra varje gång och har verkligen hittat tillbaka. Spåret har ingen stor betydelse för honom och jag hoppas han kan ramla ner i banan. Det är såklart tuffa hästar emot, men har är bra själv, och kan säkert vara med och hugga om det löser sig. Inga ändringar, säger Lars Wikström 6 Anna Mix gjorde ett bra lopp senast och har fin form. Det återstår att se var hon hamnar härifrån och under alla omständigheter tror jag det blir svårt att röra Propulsion. Det blir ingen ändring, meddelar Sofia Aronsson. 8 Propulsion har tränat på efter segern nere på Jägersro och känns lika fin och smidig som alltid. Han har verkligen bevisat att han är en topphäst och vilken typ av lopp han än får verkar han tackla det hur lätt som helst. Nu drog vi ett dåligt utgångsläge men en häst av hans kaliber kan man givetvis inte räkna bort för det. Det kommer bli samma utrustning som vanligt, säger Pär Pergenius i stallet. 9 Nadal Broline var fin vid segern senast och formen är rejält uppåt. Tog också senaste loppet bra. Här har han läge för att smyga med och jag är nöjd med att ha rygg på startsnabbe Oasis Bi. Med rätt lopp spurtar Nadal vasst över Bergsåkers långa upplopp och vi siktar på att köra som senast, säger Reijo Liljendahl. V75:7 1 Nochebuena Face fick ett 6 480 rader perfekt spår, då han är snabb ut. Spetsar vi kan jag tänka mig att köra där, då han trivs i den positionen. Formen är fin och distansen perfekt. Han kan nog sluta ganska långt framme. Senast var han lite seg, men han blir sämre med skor. Nu blir det barfota, säger Sandra Eriksson. 2 Linus Boy hade bakspår på en opassande bana senast så det loppet kan vi glömma. Känns annars riktigt fin och har ett bra läge över passande lång distans. Var ju trea i Harper Hanovers Lopp i maj. Passar med Johnny Takter i sulkyn och jag tycker han ska räknas. Ingen ändring vad jag vet, säger Andreas Lövdahl. 3 Calle Laday är färsk i klassen, men jag tycker ändå han är intressant. Var mycket bra på Romme i fredags och tog ju två raka segrar innan. Börjar komma igång på allvar med några lopp i kroppen. Distansen passar då han är stark och han är även startsnabb. Barfota runt om nu, det är ett litet plus, säger Reijo Liljendahl. 4 U.S.Male E.P.Han känns bra här hemma och vi har väntat in det här bronsdivisionsloppet då han gillar förutsättningarna med bilstart och lång distans. Näst senast på Jarlsberg var han bra med i mål bland väldigt tuffa hästar och sist vann han på ett bra sätt. Vi har testat honom med jänkarvagn men då galopperade han så på lördag blir det custom-vagn med sidostänger. Han går med helstängt huvudlag och barfota runt om förutsatt att banan tillåter det. 5. Face Ribb Han var struken senast men det var absolut inget allvarligt och han är jobbad i stort sett hela tiden. Han tränar jättebra och både distansen och läget är bra. Han kommer att gå ett bra lopp och tanken är barfota runt om igen. Han åker på fredag och övernattar i Stockholm men det är inga konstigheter. 6 Explosive Merlot var väldigt positiv som tvåa bakom Diamanten senast och har nu gjort två fina lopp i rad. När han vill vara med och tävla är han väldigt bra, men han kan lika gärna vara hemma i stallet innan loppet ens är i mål. Det är mycket upp till honom själv men det finns kapacitet i honom för att hantera det här motståndet. Chanslös är han inte men samtidigt stöter vi på ett hyggligt gäng. Inga ändringar, säger Preben Sövik i stallet. 7 Vernin Starlight har varit riktigt bra fyra gånger på raken nu trots att de två första slutade med galopp. Efter det har han tagit två raka på bra sätt men detta blir klart mycket tuffare. Man ska kanske inte skriva av honom helt men det krävs massor av flyt med både överpace och rätta ryggar. Inga ändringar, säger Svante Båth. 8 Island Life Han duger bra i klassen om han kommer till från det här läget. Senast hakade vi ihop med en konkurrent i sista sväng och det var nog åtminstone andraplatsen som rök där. 2640 meter är inget minus, men det gäller ju som sagt att det klaffar från spår åtta och det krävs lite tur. Han tävlar som senast barfota fram, med ett öppet huvudlag och samma sulky. 9 Elegance Brodde stod för en rejäl insats i spåren senast och det var synd att han inte hann fram. Han har radat upp jämna prestationer en längre tid och formen är det inga fel på. V75 är tuffare men skulle det klaffa tror jag att han kan hugga fina pengar. Det blir skor runt om nu men det är inget som oroar, säger Lars Wikström. 10 Global Rebel har suttit fast med krafter kvar, och oryckta tussar, två gånger om nu. Jag tycker att de två loppen gjort honom gott och han känns verkligen på tårna. Vi har siktat på det här loppet så nu blir det barfota runt om och läget tycker jag inte är alltför dåligt. Han kan vara en rolig skräll om man streckar på loppet och distansen ser jag inte som något minus, säger Markus Pihlström. 11 Sugar Daddy höll riktigt bra efter ett tufft upplägg senast och hästen är på väg uppåt på formskalan. Lång distans passar, men läget var inget plus. Dock gör det mindre över 2640. Med klaff är han inte borta och eventuellt kör vi barfota runt om nu, säger Magnus Träff. 12 Mellby Duke gör bra dagsverken varje gång och formen är fortsatt fin, men det var länge sedan han vann. Står så bra inne i Brons att han får gå ut här det är lång distans. Svårt att vara alltför optimistisk från detta läge, men med lite klaff så vet man aldrig... Vi ändrar inget, säger Peter Untersteiner.